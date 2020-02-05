رصد اول إصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

2020/02/05 | 00:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت السلطات البلجيكية، الثلاثاء، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكدت السلطات في نبأ عاجل أوردته قناة الحرة الأميركية، إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد، من بين 9 أشخاص عادوا من مدينة ووهان الصينية.وكانت الحكومة الصينية، قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في […]

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