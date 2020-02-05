هل اختلف برشلونة حقا مع سيتين؟

2020/02/05 | 00:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "المستقلة" تستعرض تحليلا لأداء برشلونة مع المدربين كيكي سيتين وإرنستو فالفيردي

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