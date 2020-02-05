عفو رئاسي في الجزائر عن اكثر من 3000 محكوم

2020/02/05 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما يمنح العفو لما يقارب 3500 محكوم، لكنه لا يشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام لعدم صدور أحكام بحقهم.

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