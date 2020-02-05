عادات يومية تؤدي الى تدمير الاسنان على المدى الطويل

2020/02/05 | 00:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف طبيب أسنان رائد في لندن، عن بعض العادات السيئة البسيطة التي يمكن أن تدمر الأسنان على المدى الطويل.ولسوء الحظ، توجد بينها بعض الممارسات التي تهدف للحفاظ على الصحة وتعزيز نظام المناعة، ولذلك، قدم الدكتور كريستوفر أور (47 عاما)، الذي يترأس فريق Advanced Dental Practice في لندن، مجموعة من العادات التي تسبب تآكل مينا […]

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