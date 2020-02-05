2020/02/05 | 00:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المسؤول السابق في الجيش الصهيوني، بيني اميدور، اليوم الاربعاء، أن “لدى منظمتي حماس وحزب الله جنودا افضل من جنود الجيش الصهيوني”.ونقلت صحيفة ارتوز شيفا العبرية، عن بيني قوله إن “جنود حماس وحزب الله افضل من جنود جيشنا ولذلك لايجروء الجيش الصهيوني على دخول غزة وان القوات البرية بحاجة الى اجراء تغييرات للتصدي لما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكيان الصهيوني: حزب الله وحماس لديهم جنود ثابتون وافضل من قواتنا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكيان الصهيوني: حزب الله وحماس لديهم جنود ثابتون وافضل من قواتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).