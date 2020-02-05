2020/02/05 | 00:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انفجار عنيف يهز ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية

اخبار مباشرة

انفجار عنيف يهز ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عنيف يهز ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عنيف يهز ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).