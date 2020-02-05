المحتجون‭ ‬يستعيدون‭ ‬المطعم‭ ‬التركي ومواجهات‭ ‬في‭ ‬الديوانية‭ ‬مع‭ ‬أنصار‭ ‬الصدر

2020/02/05 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ‭ ‬النجف‭ ‬يحاول‭ ‬تحييد‭ ‬الشارع‭ ‬والناصرية‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬اكمال‭ ‬مشوارها الديوانية‭- ‬الزمان‭ – ‬بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬وعامر‭ ‬طويريجي‭ ‬ ‭ ‬ازدادت‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬محتجين‭ ‬عراقيين‭ ‬مناهضين‭ ‬للحكومة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬أنصار‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬الاحتجاج‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مدن‭ ‬البلاد،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬مقتل‭ ‬متظاهر‭ ‬خلال‭ ‬اشتباك‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬واتفق‭ ‬محافظ‭ ‬النجف‭ […]

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