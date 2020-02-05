2020/02/05 | 00:56 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محافظ النجف يحاول تحييد الشارع والناصرية تصر على اكمال مشوارها الديوانية- الزمان – بغداد- عبدالحسين غزال وعامر طويريجي ازدادت حدة التوتر بين محتجين عراقيين مناهضين للحكومة الثلاثاء مع أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في ساحات الاحتجاج التي تشهدها مدن البلاد، بعد يوم من مقتل متظاهر خلال اشتباك بين الطرفين.
واتفق محافظ النجف […]
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واتفق محافظ النجف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحتجون يستعيدون المطعم التركي ومواجهات في الديوانية مع أنصار الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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