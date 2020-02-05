مربط فرس الفيروس

2020/02/05 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ظهر‭ ‬الفيروس‭ ‬المرعب‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الصين‭ ‬،‭ ‬وتناسلت‭ ‬منه‭ ‬مئات‭ ‬الشائعات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬أغلبها‭ ‬في‭ ‬نظرية‭ ‬المؤامرة‭ ‬والعقاب‭ ‬الإلهي‭ .‬ قالوا‭ ‬إنّ‭ ‬تحدي‭ ‬الصين‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وللرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬شخصياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجارة‭ ‬والضرائب‭ ‬والسلاح‭ ‬ساق‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يدرون‭ ‬هذا‭ ‬الفيروس‭ ‬المحير‭ .‬ وقالوا‭ ‬إنّ‭ ‬اضطهاد‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬الكافرة‭ ‬للأقلية‭ ‬المسلمة‭ […]

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