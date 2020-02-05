الفيروس يشل اقتصاد الصين

2020/02/05 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هونغ‭ ‬كونغ‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬يشلّ‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬المحركات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الصيني،‭ ‬فالمصانع‭ ‬مغلقة‭ ‬لأسبوع‭ ‬إضافي‭ ‬والاستهلاك‭ ‬شبه‭ ‬متوقف،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬النمو‭ ‬الهش‭ ‬أصلاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العملاق‭ ‬الآسيوي‭ ‬ويدفع‭ ‬بكين‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تدابير‭ ‬تحفيز‭ ‬الاقتصاد‭.‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لاحتواء‭ ‬انتشار‭ ‬المرض،‭ ‬تبقى‭ ‬مدينة‭ ‬ووهان‭ ‬ومقاطعة‭ ‬هوباي‭ ‬‭(‬وسط‭)‬،‭ ‬بؤرة‭ ‬الفيروس،‭ ‬منقطعة‭ ‬عن‭ ‬العالم‭.[…]

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