انفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية

2020/02/05 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقال المصدر في حد...





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