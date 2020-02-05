بينهم وُزَراء وقادة ميليشيات.. /32/ ألف عراقي يتلقون رواتب من إيران

2020/02/05 | 01:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق في #العراق، الذي تتحكّم فيه #إيران كما يقول أبناء الشارع العراقي، يوجد العديد من القيادات، التي تتزعّم ميليشيات خاضعة لـ #طهران، هُم نفسهم، بحسب العراقيين سلّموا […]

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