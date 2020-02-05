وفاة امرأة بحريق اندلع بمنزل سكني في نينوى

2020/02/05 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، امس الثلاثاء، بأن “امرأة لقيت مصرعها في حريق اندلع بمنزل سكني في نينوى”.وقال المصدر في تصريح لـ”لعهد نيوز”، ان “حريقا اندلع داخل منزل سكني بمنطقة موصل الجديدة في محافظة نينوى، ما ادى الى مصرع امرأة بداخله والحاق اضرار مادية بالمنزل”.واضاف المصدر ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق”، مشيرا […]

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