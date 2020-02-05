اليوم.. توجه الآلاف من طلبة المراحل الثانوية ببغداد والبصرة لأداء امتحانات نصف السنة

2020/02/05 | 01:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

بابل / جنان الاسدي

توجه اليوم الاربعاء الاف الطلبة في المراحل الثانوية لاداء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي (2019 ــ 2020) ضمن مديريات تربيات بغداد الست ومحافظة البصرة، بينما اعلنت عن استكمال جميع استعداداتها الفنية واللوجستية لتأمين المراكز الامتحانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدي في حديث خاص ادلى به لـ»الصباح»: ان وزارته استكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بامتحانات نصف السنة للعام الدراسي (2019 ــ 2020) والتي من المؤمل ان يبدأ بها الطلبة والتلاميذ في المحافظات الشمالية والجنوبية والوسطى بحسب المواعيد المحددة مسبقا والتي تم الاعلان عنها في المديريات العامة للتربية بعموم البلاد.

وافصح عن توجه الاف من الطلبة في المراحل الثانوية اليوم الاربعاء، لاداء امتحانات نصف السنة ضمن مديريات تربيات بغداد الست ومحافظة البصرة، بينما تتوالى باقي المحافظات لاداء الامتحانات بحسب المواعيد المحددة مسبقا لكل منها.

واكد السعدي انه تم التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة من محافظة بغداد ووزارة الداخلية من اجل توفير جميع المستلزمات الضرورية والامنية الخاصة بذلك، اهمها توفير اجواء ملائمة للطلاب والامتحانات، منوها بأن وزارته عملت بالتعاون مع جهاز الاشراف التربوي في المديريات ومحافظة بغداد من اجل تشكيل غرفة عمليات مشتركة بغية انجاح العملية الامتحانية.

واشاد بدور وزارة الداخلية في حماية المؤسسات التربوية واستقرار الدوام وانتظامه في المدارس، منوها باعادة الطلبة والملاكات التربوية الى الدوام في المدارس واستمرار العملية التعليمية من دون انقطاع، والذي نوه بانه تم بفضل توفير الحماية التامة للمدارس والمواضبة على الدوام بدون اي تخوف من الجماعات المسلحة المجهولة التي تحارب التقدم في البلاد وتهدد الملاكات التعليمية والتدريسية .

وافاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة بانه تم التنسيق مع الداخلية من اجدل تأمين المدارس خلال امتحانات نصف السنة وخلال مدة تصحيح الدفاتر الامتحانية، لتوفير الحماية الامنية اللازمة للمدارس خلال مدة الامتحانات بهدف ايصال رسائل تطمين الى الطلبة وذويهم من اجل الحفاظ على سير اجراء الامتحانات، لاسيما ان وزارة الداخلية سبق ان قدمت الدعم الكامل للمؤسسات التربوية وللطلبة في المدارس.

وعلى الصعيد ذاته بين مدير عام التعليم المهني بالوزارة سعد عبد الرحيم في حديث خاص ادلى به لـ»الصباح»: ان اكثر من 21 الف طالب توجهوا اليوم الاربعاء لاداء امتحانات نصف السنة في المدارس المهنية ببغداد ومحافظة البصرة للمراحل غير المنتهية في المدارس المهنية، اذ بلغ عددهم في بغداد 16 الفا و 584 طالبا، بينما بلغ عددهم في محافظة البصرة خمسة الاف و188 طالبا.

واردف: ان المديرية انهت استعداداتها الادارية والفنية كافة اضافة الى توجيه المراكز الامتحانية بتطبيق التعليمات الوزارية من اجل سير الامتحانات بسلاسة ورصانة عالية، داعيا في الشأن ذاته ادارات المدارس ببغداد ومحافظة البصرة الى تكثيف الجهود وتوفير جميع المستلزمات الامتحانية وخلق جو تربوي امتحاني للطلبة وتطبيق التوجيهات الوزارية.

من جانبه، قال مدير التجهيزات المدرسية في تربية بابل رياض العزاوي بتصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»: ان المديرية قامت بتجيهز جميع المدارس المتوسطة والاعدادية بالدفاتر الامتحانية والرحلات والسبورات استعدادا لبداء امتحانات نصف السنة والتي تنطلق اليوم الاربعاء، مبينا ان عملية التجهيز تمت بانسيابية عالية وفق احتياج كل مدرسة، مشيرا الى انه تم التجهز بجميع مستلزمات الامتحانات، مبينا ان التربية وفرت كل مايحتاج اليه الطالب في المدارس اضافة الى توفير الاجواء الملائمة لاداء الامتحانات النصف سنوية.

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