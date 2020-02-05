مجلسُ الأمن يناقش صفقة القرن

2020/02/05 | 01:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشنطن/ وكالات

في وقتٍ ينتظرُ فيه الأميركيون موعدَ النطق بالحكم بحق الرئيس الاميركي في جلسة تعقد مساء اليوم الأربعاء، يستعد مجلس الامن لفتح أبوابه غدا الخميس لعقد جلسة استثنائية لمناقشة صفقة القرن الاميركية التي لاقت ردود افعال متباينة بين دول العالم اجمع.

وكشف مسؤول في البيت الأبيض عن أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، سيطلع سفراء مجلس الأمن الدولي يوم غد الخميس على تفاصيل خطة التسوية الأميركية بالشرق الأوسط.

وطلبت الولايات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن غدا الخميس لعرض خطتها للتسوية في الشرق الأوسط، قبل أيام من توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة لرفض هذه الخطة أمام المجتمع الدولي.

وقوبلت الخطة بمواقف متضاربة، إذ رفضها الفلسطينيون، بينما رحبت إسرائيل بقرار ترامب الاعتراف بضمها مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن ومنحها القدس الموحدة عاصمة دائمة.

وقال السفير البلجيكي مارك بيكتسين دو بيتسويرف، الذي تتولى بلاده في شباط الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إنه ينتظر تلقي طلب فلسطيني رسمي لعقد جلسة لمجلس الأمن في 11 شباط الجاري بشأن خطة التسوية الأميركية بحضور عباس.

وأشار الفلسطينيون إلى أنهم يعتزمون خلال زيارة عباس تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن، بواسطة تونس، العضو غير الدائم في المجلس.

وكوشنر هو معد خطة السلام التي كشف عنها ترامب قبل أسبوع تقريبا ورفضتها جامعة الدول العربية السبت، ثم منظمة التعاون الإسلامي الاثنين الماضي.

وأعلن الرئيس الأميركي مؤخراً بنود "صفقة القرن" التي عمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، ولم تلبّ بمجملها ما يطمح له الفلسطينيون، ونصت عليه قرارات مجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

محاكمة ترامب

من جانب آخر، وجه الديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي نداء أخيرا لهيئة المحلفين في مجلس الشيوخ، داعين إياها لإدانة دونالد ترامب في قضية عزل الرئيس، خلال جلسة التصويت المقررة في المجلس اليوم الأربعاء.

وأصر النواب الديمقراطيون الذين يمثلون فريق الادعاء أمام مجلس الشيوخ في قضية عزل ترامب، على ضرورة إبعاده عن السلطة بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة، مؤكدين أن "لا أحد فوق القانون".

وفي وقت يعقد فيه مجلس الشيوخ جلسة استماع ثالثة للمرافعات النهائية ضمن إجراءات المحاكمة البرلمانية لترامب، خاطب النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو جيسون كرو، السيناتورات قائلا: "إن واجبكم يتطلب إدانة الرئيس ترامب...



كم من الأكاذيب يمكن أن نتحملها، متى سيطفح الكيل؟".

وشدد كرو، وهو أحد الأعضاء السبعة المكلفين بتقديم الحجج في ملف العزل أمام مجلس الشيوخ، على أن العزل يمثل "وسيلة حماية قانونية استثنائية لا تطبق إلا في حالات نادرة ارتكبت فيها انتهاكات جسيمة"، مضيفا: "في أميركا لا أحد فوق القانون حتى الرئيس المنتخب".

من جانبه، قال آدم شيف رئيس فريق الادعاء: إن ترامب "خان قسمه بحماية الدستور والدفاع عنه"، داعيا أعضاء لجنة المحلفين للتصويت لصالح إقالة ترامب من منصب الرئيس، في ضوء وجود "أدلة دامغة تدينه".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة تصويت في الساعة التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت غرينيتش، ستقرر مصير ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تفضي الجلسة إلى تبرئة ترامب في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

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