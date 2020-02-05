وكالة الأنباء العراقية تحتضن ورشة للتنسيق الإعلامي

2020/02/05 | 01:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت وكالة الأنباء العراقية( واع) في مقر شبكة الإعلام العراقي ورشة عمل للتنسيق الاعلامي بمشاركة مدراء الإعلام في الرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات غير المستقلة.

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