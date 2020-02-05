(شاهد).. الجمهور يهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بعد نعيه لنادية لطفي

2020/02/05 | 01:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)- منى شعلان/تعرض المتحدث الرسمي باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية «أفيجاي أدرعي» لهجوما حادا من قبل رواد التدوينات القصيرة تويتر ، وذلك بعد نعيه للفنانة الراحلة «نادية لطفي» التي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 83 عامًا ، بعد صراع مع المرض .حيث كتب «أدرعي» قائلا : بمزيد من الحزن والأسى رحلت عنّا الفنانة […]

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