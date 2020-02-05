اعتقال امرأة قامت بسرقة 70 الف دولار من منزل في جانب الكرخ ببغداد

2020/02/05 | 01:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، امس الثلاثاء، عن اعتقال متهمة سرقت 70 الف دولار من منزل في الكرخ.وذكرت الوزارة في بيان لها، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “مفارز مكتب المنصور التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، تتمكن من القاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ من المال قدره (سبعون الف دولار امريكي) من داخل دار في […]

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