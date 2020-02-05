شرطة ذي قار تصدر بيانا بشأن انفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي

2020/02/05 | 01:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، بشأن انفجار عبوة صوتية قرب مفرزة طبية بساحة الحبوبي.وذكر بيان للقيادة حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “في الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل من يوم الثلاثاء انفجرت عبوة صوتية قرب مفرزة الشهيد الصيدلاني، مهند كامل، بمدينة الناصرية تسببت باضرار مادية دون وقوع اي خسائر بشرية”.واضافت […]

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