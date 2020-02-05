اصابة 42 عسكريا كويتيا بمرض “الايدز” في 3 وزارات

2020/02/05 | 01:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت جريدة القبس الكويتية، عن مصادر مطلعة أن لجنة الفحص الطبي اكتشفت مؤخرا إصابة 42 عسكريا بمرض ـ”الإيدز” في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني.وذكرت المصادر، إن “هذه اللجنة المشتركة تعكف على فحص جميع العسكريين في الجهات الثلاث بصفة دورية، إثر سقوط بعضهم أثناء التدريبات المكثفة، خضعوا لفحوصات طبية خاصة، فتبين ارتفاع درجة حرارتهم بصورة […]

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