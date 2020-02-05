سعيد زارا - من وراء تقادم القيم الاستعمالية المتسارع ؟؟؟ او التقادم المبرمج-L’obsolescnce programmée

2020/02/05 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_زارا يعزو الكثير من الباحثين ما يسمى ب"تقادم القيم المبرمج" الى مؤامرة الشركات الصناعية عبر دس تقنيات تحد بسرعة من استعمال السلع المنتجة لحث المستهلك على الافراط في الاستهلاك ، و اغلبهم يرجعون، الى "برنار لندن" وسيط في الاستثمار العقاري الامريكي الذي كتب سنة 1932 « Ending Depression Through Planned Obsolescence » يحث الدولة ان تفرض على المستهلكين القاء اشيائهم للتخلص من الانتاج الفائض المترتب......

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