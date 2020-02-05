ميشيل نجيب - مؤتمر التجديد لشيخ الأزهر

2020/02/05 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميشيل_نجيب " نعيب زماننا والعيب فينا * وما لزماننا عيب سوانا"أقامت مؤسسة الأزهر «مؤتمر الأزهر العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامى»، يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والدينية وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، وكما هو واضح من شعار المؤتمر أنه دعوة من الأزهر لعلماء المسلمين لتجديد الفكر الإسلامى ونص كلمة ش......

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