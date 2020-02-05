مريم نجمه - عالم الزراعة والنبات - 15

2020/02/05 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه مساءكم " لوتس " * يزهّر حياتكم ويشفي أمراض العصر الكارثية , الله يشفي كل مريض ." عالجوا أمراضكم من نباتاتِ أرضِكم ." أبي قراط -تتألف زهرة اللوتس من : الزهرة , الساق , الجذور , وكلها مفيدة لمرض الكورونا " .كما سمعت وقرأت .موجودة هذه الزهرة في إقليم الصين ( يوهان ) بكثرة , حيث يستعملها السكان كطبق يومي في غذائهم مع السلطات وغيرها .تكثر في مصر نهر النيل والبحيرات , والسعودية , وب......

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