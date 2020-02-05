ليفربول يتخطى شروزبوري بهدف نظيف بكأس الاتحاد الانجليزي

2020/02/05 | 01:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطى ايفربول ضيفه شروزبوري بهدف نظيف في مباراة الاعادة من الدور الرابع لبطولة كاس الاتحاد الانجليزي.

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