النيران الصديقة تؤهل ليفربول للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي

2020/02/05 | 01:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليفربول يتخطى عقبة شروسبري تاون في إعادة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

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