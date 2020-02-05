تفكيك عبوة ثانية داخل ساحة الحبوبي والقوات الأمنية تفرض سيطرتها

2020/02/05 | 01:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية/الغد برس:

ذكر مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية فككت عبوة ثانية داخل ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر ل"الغد برس"، أن " الاجهزة الامنية فككت عبوة ثانية داخل ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية قبل انفجارها مستهدفة المتظاهرين في الساحة".

وبين المصدر، أن " قوات أمنية تحكم سيطرتها الان على ساحة الحبوبي بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب الدكتور علاء الركابي وأصيب فيها 4 متظاهرين أحدهم بحالة اختناق ".

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