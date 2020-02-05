الثقافة تنتج فيلماً وثائقياً عن الأزياء الفلكلورية العراقية

2020/02/05 | 02:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، انتاجها فلم وثائقي عن الازياء الفلكلورية العراقية.

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