هواوي تعتزم اطلاق جيل خامس للاتصالات في اوروبا

2020/02/05 | 04:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهّدت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، إقامة مراكز تصنيع في أوروبا، وذلك في إطار سعيها إلى تخفيف ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على دول الاتحاد الأوروبي لمنع الشركة من المشاركة في تطوير شبكات اتصالات الجيل الخامس.

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