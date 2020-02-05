ايران تفحص الطلبة العراقيين المصابين بـ

2020/02/05 | 05:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد التلفيزيون الرسمي الايراني ان طائرة ايرانية ستنقل الطلبة العراقيين الموجوديين في الصين الى جانب الطلبة الايرانيين الى العاصمة الايرانية طهران لف...

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