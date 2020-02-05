2020/02/05 | 06:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 عادة يومية تضر بجمالك المستقلة / الكثير من الفتيات يمارسن عادات يومية تؤثر سلبًا على جمالهن وصحتهن، ولا يدركن خطورة هذه العادات الخاطئة.لذلك نوضح بعض العادات اليومية الخاطئة التي تساعد تجنبها في الحفاظ على جمالك، وفقا لما ذكر موقع (مصراوي) نقلاً عن “Bright Side” الأمريكي: – طلاء الأظافر بشكل مستمر يعتمد كثير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (11 عادة يومية تضر بجمالك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (11 عادة يومية تضر بجمالك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).