2020/02/05 | 07:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 معلومة لا تعرفها عن جوائز الأوسكار المستقلة / نشرت مجلة “ريدرز دايجست” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن حقائق حول جوائز الأوسكار قد يجهلها أشخاص كثيرون.أكبر ليلة في هوليود في السنة وقالت المجلة في تقريرها إن جوائز الأوسكار تكشف عن أفضل أعمال صناعة الترفيه في العام وتسمح لمحبي الموضة برؤية النجوم في أرقى […]

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