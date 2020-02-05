2020/02/05 | 07:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء إسرائيلي إماراتي سري بالبيت الأبيض المستقلة / كشف موقع إخباري أمريكي، أن البيت الأبيض استضاف اجتماعا ثلاثيا سريا، في كانون الأول الماضي، بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، تمحور حول التعاون ضد إيران.وقال موقع AXIOS الأمريكي، إن الاجتماع الذي عقد في 17 من كانون الأول 2019، يعد خطوة في سلسلة خطوات لإدارة […]

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