2020/02/05 | 07:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرك رسمي كويتي ضد ناشط سعودي أساء للبلاد المستقلة / قالت وسائل إعلام كويتية، إن تحركا رسميا يجري ضد ناشط سعودي نشر مقطع فيديو، أساء فيه إلى الكويت وشعبها.وذكرت صحيفة “الراي” أن “وزارة الخارجية تواصلت مع السفارة الكويتية لدى المملكة العربية السعودية؛ لمتابعة ما تم تداوله من إساءات للكويت من قبل مواطن سعودي […]

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