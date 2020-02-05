2020/02/05 | 07:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفجير خيمة اعتصام لقيادي بارز بالاحتجاجات وحرق اخرى بالناصرية وبغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير خيمة اعتصام لقيادي بارز بالاحتجاجات وحرق 3 أخر بالناصرية وبغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير خيمة اعتصام لقيادي بارز بالاحتجاجات وحرق 3 أخر بالناصرية وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).