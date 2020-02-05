2020/02/05 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتنياهو: ضم غور الأردن بعد الانتخابات المستقلة / أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه سيطلب من حكومة البلاد الموافقة على ضم المستوطنات بالضفة الغربية ومنطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت (شرق)، بعد الانتخابات التي من المزمع عقدها في الثاني من آذار المقبل.تصريحات نتنياهو جاءت خلال حفل خطابي عقد في منطقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو: ضم غور الأردن بعد الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو: ضم غور الأردن بعد الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).