فيديو : يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع

2020/02/05 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع المستقلة / أظهر مقطع فيديو مروع لحظة تقشعر لها الأبدان، إذ سار هندي في الشارع وسط الناس حاملا رأس زوجته المقطوع.وقتل “أخيليش راوات” (30 عامًا) زوجته، وقطع رأسها قبل حمله أمام الحشود المروعة في الشارع، وفقًا لتقارير الشرطة.ووقع الحادث الرهيب، في قرية بهادوربور في ولاية […]

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