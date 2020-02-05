2020/02/05 | 07:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفيدة أم كلثوم تحيي حفلا في الإمارات المستقلة / تستعد المطربة سناء نبيل، حفيدة “كوكب الشرق” أم كلثوم، لإحياء حفل غنائي كبير في الإمارات، ضمن فعاليات مهرجان موسم أبو ظبي للموسيقى الكلاسيكية.ووفقا لما نشره موقع “في الفن”، من المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس المقبل.وتقوم حفيدة أم كلثوم بالغناء بمشاركة أوركسترا “كورد […]

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