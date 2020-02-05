2020/02/05 | 07:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو : فنان عراقي يتهم نانسي عجرم بالسرقة المستقلة / وجه فنان عراقي، اتهام السرقة للفنانة نانسي عجرم، التي لم تنته قضية زوجها بعد قتله شابا سوريا بعد أن قال إنه اقتحم بيته بهدف السطو المسلح.وكتب الفنان العراقي روني داوود، أن نانسي سرقت أغنية له، موضحا تفاصيل بشأن ذلك، مستعرضا مقاطع من أغنية له […]

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