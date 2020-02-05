2020/02/05 | 08:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد أمنية نادية لطفي في آخر مكالمة لها مع شهيرة المستقلة / كشفت الممثلة المصرية، شهيرة، عن تفاصيل آخر مكالمة هاتفية لها، قبل وفاتها اليوم الثلاثاء.وكتبت شهيرة عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، أنها اتفقت مع نادية لطفي من 13 يوما فقط على أنها ستزورها في المستشفى للاطمئنان عليها، فرحبت بها، ولكنها […]

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