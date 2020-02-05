ترامب: سليماني جزار ووحش قتل آلاف الجنود الامريكيين في العراق

2020/02/05 | 08:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الجنرال الايراني البارز قاسم سليماني هو الجزار الذي وظفه النظام في طهران لقتل الأبرياء، لذلك كانت أوامري واضحة بقتله.

وأضاف ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس الأمريكي ، "الجنرال الإيراني قاسم سليماني أكبر إرهابي في العالم، وأكثر جزاري النظام الإيراني قسوة".

كما وصف الرئيس الأمريكي الجنرال الإيراني سليماني، بأنه "وحش قتل وجرح الآلاف من أفراد القوات الأمريكية في العراق".



مشددا على أنه "كان يخطط بنشاط لهجمات جديدة، كما قام بتنظيم مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال، لذلك كانت أوامري واضحة بقتل قاسم سليماني وذلك تم في عملية دقيقة".

وشدد ترامب، "رسالتنا لإرهابي العالم واضحة: لن تفلتوا من العدالة أبدا".

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