محافظ نينوى يعلن تأهيل «780» منزلاً في الموصل

2020/02/05 | 08:04 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / زهراء علياعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، عن تأهيل 780 منزلاً في الموصل.وقال الجبوري، في تصريح صحفي ان «الفرق الهندسية في مديريتي البلدية والبلديات وبالتعاون مع شركتي السعد والعطاء شرعت ببناء منازل كوجبة رابعة تضم 780 منزلا مهدما ومن مبالغ اعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة «.واضاف الجبوري، ان»المنازل التي سيتم اعمارها في مناطق منها (الشهوان، والفاروق القديمة والجديدة، وراس الكور، ومنازل السرجخانة) ، اذ لم تحدد شركتا الاعمار والفرق الهندسية المدة الزمنية لاعمار هذه المنازل لحين الانتهاء منها .

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