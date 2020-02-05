2020/02/05 | 08:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع التبادل التجاري بين أنقرة وبغداد إلى 16 مليار دولار المستقلة / ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين أنقرة وبغداد خلال 2019 إلى نحو 16 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار في 2018.وقال السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق […]

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