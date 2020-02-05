2020/02/05 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : ترامب يسخر من الديمقراطيين وبيلوسي تمزق ورقة خطابه المستقلة / مزّقت رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي الثلاثاء ما بدا أنّها نسخة من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول حال الاتّحاد، وهو ما يُظهر إلى حدّ كبير غياب التوافق بينهما.وبعدما أنهى ترامب خطابه، أخذت بيلوسي التي كانت تقف خلف الرئيس الأميركي نسخةً […]

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