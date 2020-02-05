اندلاع حريق في محطة غازية يفقد اقليم كوردستان 800 ميغاواط من الكهرباء

2020/02/05 | 08:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان ان حريقا اندلع بجزء من محطة "كورمور" الغازية في قضاء جمجمال في السليمانية مما تسبب بفقدان جزء كبير من معدل انتاج الطاقة في الاقليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة اوميد احمد في تصريحات صحفية ان الحريق الذي نشب ليلة امس تسبب بإيقاف جزء من المحطة عن العمل الامر الذي ادى الى فقدان 800 ميغاواط من الطاقة الانتاجية للكهرباء.

واشار الى انه تمت السيطرة على الحريق، والوضع مسيطر عليه في المحطة، متوقعا عودة انتاج الطاقة الكهربائية في المحطة الى طبيعته خلال اليوم الاربعاء.

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