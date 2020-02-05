هيونداي تعلق الإنتاج بكوريا الجنوبية بسبب كورونا

2020/02/05 | 08:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيونداي موتور أنها ستعلق الإنتاج في كوريا الجنوبية، حيث أكبر قواعدها التصنيعية، لتصبح أول شركة كبيرة لصناعة السيارات خارج الصين تقوم بهذه الخطوة، بعد اضطراب إمدادات قطع الغيار بسبب تفشى فيروس كورونا.

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