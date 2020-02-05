مصرع 4 أشخاص في انهيار ثلجي شرقي تركيا

2020/02/05 | 08:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء انهيار ثلجي أتى على حافلة صغيرة، أمس الثلاثاء، في منطقة باهجة صراي، بولاية وان شرقي تركيا.

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