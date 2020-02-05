2020/02/05 | 08:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء انهيار ثلجي أتى على حافلة صغيرة، أمس الثلاثاء، في منطقة باهجة صراي، بولاية وان شرقي تركيا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 4 أشخاص في انهيار ثلجي شرقي تركيا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 4 أشخاص في انهيار ثلجي شرقي تركيا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 4 أشخاص في انهيار ثلجي شرقي تركيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).