محافظ بغداد يتخذ إجراءات لمواجهة «كورونا» ويخصص مستشفى لمواجهة الإصابات

2020/02/05 | 08:32 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / طالب ضاحيعقدت محافظة بغداد، أمس الثلاثاء، مؤتمرا خاصا لمتابعة الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا وانتشاره الوبائي في العالم.وترأس محافظ بغداد، المهندس محمد العطا، المؤتمر الذي حضره مديرو مديريات صحة الرصافة والكرخ ومديرو مديريات التربية الست في بغداد، وجرى تداول آخر الاستعدادات لمواجهة أي إحتمال ظهور اصابات بفايروس كورونا في العاصمة بغداد.العطا، وفي مؤتمر صحفي، طمأن اهالي بغداد بعدم وجود اصابات بفايروس كورونا حتى الان، مؤكدا، ان «الإجراءات المتخذة والتي تمت مناقشتها هي احترازية وقائية».محافظ بغداد، اكد ان «هناك مستشفى تم تخصيصه لمواجهة أي حالة اصابة محتملة او مشتبه بها وهو مستشفى الفرات في جانب الكرخ قرب مطار بغداد الدولي»، مضيفا، «هناك ثلاث اسر وافدة من الصين مجموع افرادها أربعة عشر شخصا، جرى عزلهم في مستشفى الفرات وقائيا لغرض التأكد من سلامتهم وعدم اصابتهم، وسيكون ذلك خلال 12 او 14 يوما هي فترة حضانة الفايروس».المؤتمر خرج بجملة توصيات، من ابرزها ضرورة التوعية الاعلامية باهمية انتهاج اساليب الوقاية من الامراض عموما ومن فايروس كورونا في المرحلة الحالية.

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