شوقي إبراهيم عثمان - وقف حمار الشيخ في العقبة: حمدوك .. ووزير ماليته ومحافظ بنك السودان الجديد!!

2020/02/05 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شوقي_إبراهيم_عثمان ملحوظة: (بعد كتابة هذه المقالة توالت أخبار العالم حول مقابلة البرهان للنتن ياهو في يوغندة من أجل التطبيع.ما يجبرنا على التعليق.ونحب أن نؤكد أن ما حدث كان متوقعا، فمنذ باكورة سقوط البشير وإلتصاق هذه الطغمة العسكرية بالمشهد السياسي، المسنودة أمريكيا وأوروبيا ثم سعوديا وإماراتيا ومصريأ بالوكالة، وقد ركبوا الجنرالات موجة الثورة بدعم أمريكي واضح وقد اصروا على مقاسمة المدنيين السلطة، بل أدعوا أنهم مفج......

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