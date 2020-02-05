السليمانية.. اندلاع حريق في محطة غازية أضر بمعدلات الإنتاج

2020/02/05 | 08:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كردستان ان حريقا اندلع بجزء من محطة “كورمور” الغازية في قضاء جمجمال في السليمانية مما تسبب بفقدان جزء كبير من معدل انتاج الطاقة في الاقليم.وقال المتحدث باسم الوزارة اوميد احمد في تصريحات تابعتها “العهد نيوز”، إن “الحريق الذي نشب ليلة امس تسبب بإيقاف جزء من […]

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