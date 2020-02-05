2020/02/05 | 08:40 - المصدر: الغد برس

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حقوق الإنسان تطالب علاوي بالاستماع للمتظاهرين وإطلاق سراح المعتقل

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حقوق الإنسان تطالب علاوي بالاستماع للمتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين وتعويض الضحايا

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