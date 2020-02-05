مصرع وإصابة مئات المهاجرين بانقلاب شاحنة تقلهم في المكسيك

2020/02/05 | 08:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مسؤولون في ولاية فيراكروز المكسيكية، اليوم الأربعاء، أن مئات الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات، جراء انقلاب شاحنة مكتظة بمهاجرين من أمريكا الوسطى جنوبي المكسيك على طريق سريع يؤدي إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الحادث وقع قرب مدينة سان اندريس توكستلا جنوب شرقي المكسيك التي تبعد حوالي 525 كم عن العاصمة حيث يؤدي الاتوستراد إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إلى ولاية تكساس.

وقال الحرس الوطني المكسيكي في بيان إن "غالبية المصابين من غواتيمالا وإن هناك آخرين من الهندوراس" ولم يقدم تفاصيل عن مدى خطورة الإصابات.

وكلف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الشرطة العسكرية التابعة للحرس الوطني بمنع المهاجرين من الوصول إلى الولايات المتحدة في ظل ضغوط شديدة من واشنطن لكبح تدفق المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى.

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